Российский режиссёр снимет блокбастер специально для просмотра на смартфонах

Картину назвали «Фау-2: Побег из ада» (V2. Escape From Hell). Это будет военная драма, главную роль в которой исполнит актёр Павел Прилучный. Он сыграет советского пилота Михаила Девятаева, который во время Великой отечественной войны вместе с другими военнопленными захватил немецкий бомбардировщик и сбежал на нём из концлагеря. Он также доставил командованию данные о расположении немецких ракет «Фау-2».

Сообщается, что бюджет фильма составит $10 млн. Над картиной работают компании «Военфильм» и Bazelevs в сотрудничестве с оператором МТС. Съёмки начнутся уже скоро, а выход фильма запланирован на начало 2021 года.