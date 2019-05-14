Российский робот «Фёдор» полетит в космос

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос». Корабль с «Фёдором» полетит на МКС. Во время этого испытательного пуска будет протестирована работа цифровой системы управления ракетой совместно с аналоговым оборудованием системы аварийного спасения.

На Байконуре уже началась выгрузка из вагонов ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ранее эта ракета использовалась только запусков грузовых кораблей «Прогресс МC». Если испытания пройдут успешно, то все пилотируемые пуски будут выполняться на «Союзах-2.1а» с 2020 года.

Путешествие робота «Фёдора» запланировано на 22 августа. Корабль с ним пробудет на МКС около полутора недель, а затем вернётся на Землю.