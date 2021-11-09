Российский робот "Маркер" способен непрерывно работать более 50 часов

Российский робот "Маркер" способен непрерывно работать более 50 часовВ условиях пересеченной местности
По его словам, роботы "Маркер" прошли тестирование автономного движения на личном полигоне предприятия. Платформа перемещалась по заранее заданному маршруту в течение десяти часов при разных условиях погоды и освещения. Остатков топлива хватило бы еще на пятьдесят часов движения.
"Маркер" работает на дизельном топливе с низким его расходом. Современный гибридный двигатель обеспечивает потребление топлива около трех литров на 100 км пути. В составе силовой установки работает эффективный электродвигатель, который добавляет дополнительную автономность.
Робототехнический комплекс "Маркер", созданный компанией "Андроидная техника" и ФПИ, весит около трех тонн и может нести на борту разнообразные системы вооружения.
Ранее были раскрыты преимущества робота “Маркер”, среди которых высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки и точность позиционирования. Отмечается, что модули робота не имеют механических передач.