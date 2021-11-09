Российский робот "Маркер" способен непрерывно работать более 50 часов

По его словам, роботы "Маркер" прошли тестирование автономного движения на личном полигоне предприятия. Платформа перемещалась по заранее заданному маршруту в течение десяти часов при разных условиях погоды и освещения. Остатков топлива хватило бы еще на пятьдесят часов движения.



"Маркер" работает на дизельном топливе с низким его расходом. Современный гибридный двигатель обеспечивает потребление топлива около трех литров на 100 км пути. В составе силовой установки работает эффективный электродвигатель, который добавляет дополнительную автономность.



Робототехнический комплекс "Маркер", созданный компанией "Андроидная техника" и ФПИ, весит около трех тонн и может нести на борту разнообразные системы вооружения.



Ранее были раскрыты преимущества робота “Маркер”, среди которых высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки и точность позиционирования. Отмечается, что модули робота не имеют механических передач.