Российский робот начал продавать SIM-карты

Это пилотный проект, поэтому пока в его рамках работает один робот. Если всё пройдёт успешно, планируется покупка десяти таких продавцов SIM-карт.

Робот может автоматизированно выдать SIM-карту и даже быстро зарегистрировать абонента через приложение: «продавец» объяснит, как его скачать. Сообщается, что робот может поддержать разговор на любую тему.

В Барселоне робот выдаёт SIM-карты местных операторов, используя технологию удалённой самоидентификации. Сумма контракта по проекту на первом этапе составила 50 тысяч евро. В случае успешного пилотного проекта, она может вырасти до полумиллиона евро.