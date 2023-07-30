Российский рынок кибербезопасности вырос до 193,3 млрд рублей

Российский рынок кибербезопасности вырос до 193,3 млрд рублейЗа прошлый год
Доля иностранных поставщиков решений в области кибербезопасности на российском рынке в 2022 году сократилась на 9%. Несмотря на уход многих иностранных компаний из России, их коллективная доля по-прежнему составляет 30%, а рынок кибербезопасности в целом вырос до 193,3 млрд рублей в прошлом году.
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В прошлом году объем российского рынка кибербезопасности достиг 193,3 млрд. рублей, показав скромный рост - менее 4%. Большую часть этого рынка, около 74%, или примерно 143 млрд рублей, составляют поставки средств защиты информации. Из них 30%, или 43 млрд рублей, приходится на долю иностранных компаний.
И если в 2022 году большинство иностранных поставщиков решений в области кибербезопасности (IBM, Cisco, Fortinet, Imperva, F5, Palo Alto Networks и другие), прекратили продажи и поддержку своего программного обеспечения в стране, то вот доля отечественных компаний на рынке, напротив, выросла с 61% до 70% год к году.
Лидерами стали «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies - 16% и 12,4% соответственно. Их годовая выручка от продаж продуктов кибербезопасности составила около 23 и 18 млрд рублей.