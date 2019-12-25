Российский С-300 успешно сбил гиперзвуковое оружие

Эти системы уже стоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны (ПВО) России. По словам генерал-лейтенанта, прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия крайне важно. И это может обеспечить С-300В4.

«Российская газета» отмечает, что контракт на поставки данных комплексов в войска был подписан в 2012 году. С-300В4 может поражать все типы аэродинамических целей, а также ракеты меньшей и средней дальности. Одна такая система способна одновременно обстреливать и уничтожать 24 аэродинамические цели, в том числе самолёты-невидимки, или 16 баллистических ракет, на расстоянии в 400 километров.