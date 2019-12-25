Наука и технологии
Сегодня 18:40
Российский С-300 успешно сбил гиперзвуковое оружие
Во время испытаний
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил (ВС) России рассказал, что военно-технические эксперименты подтвердили способность зенитно-ракетной системы С-300В4 сбивать гиперзвуковые цели.
Эти системы уже стоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны (ПВО) России. По словам генерал-лейтенанта, прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия крайне важно. И это может обеспечить С-300В4.
«Российская газета» отмечает, что контракт на поставки данных комплексов в войска был подписан в 2012 году. С-300В4 может поражать все типы аэродинамических целей, а также ракеты меньшей и средней дальности. Одна такая система способна одновременно обстреливать и уничтожать 24 аэродинамические цели, в том числе самолёты-невидимки, или 16 баллистических ракет, на расстоянии в 400 километров.