Российский С-500 назвали комплексом, из-за которого устарело американское ядерное оружие

Перевод материала опубликовало «ИноСМИ». Китайские авторы отметили, что лидерство России в разработках систем противовоздушной обороны (ПВО) «очевидно для всех».

В Sina похвалили даже более старую С-400, назвав её самой эффективной системой ПВО. Она, как сообщается, способна уничтожать цели на различных высотах. А новая С-500 имеет ещё больше преимуществ. Например, она может перехватывать высокоскоростные цели на недоступных американским системам высотах.

Китайцы написали, что американские баллистические ракеты LGM-30G Минитмен-3 не смогут преодолеть С-500. Система способна уничтожать даже спутники на земной орбите. В целом, Россия получает колоссальное военное преимущество.