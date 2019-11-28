Наука и технологии
Сегодня 15:06
Российский сайт объявлений первым в мире запустил видеозвонки для проверки товара
Можно оценить внешний вид товара ещё до встречи
Сервис объявлений «Юла» запустил видеозвонки. С их помощью пользователи смогут оценивать внешний вид товара перед покупкой.
Новая опция доступна в приложения «Юлы» для Android и iOS. Чтобы воспользоваться ею, покупателю нужно начать аудиозвонок, а затем попросить продавца включить видео. Продавец может и первым запустить видеотрансляцию, но покупатель не сможет ничего увидеть до тех пор, пока не даст согласие.
Видеозвонки, по задумке команды сервиса, должны помочь пользователям убедиться в наличии товара, оценить его внешний вид и качество. Новая опция, например, способна заменить первичный осмотр съёмной квартиры. После этого покупатель с продавцом могут договориться о сделке.
Администрация «Юлы» рассчитывает, что нововведение увеличит количество успешных взаимодействий на сервисе.