Российский самолёт SSJ100 переведут на отечественные двигатели

Помимо этого самолёт оснастят новым крылом и рядом других обновлённых агрегатов. Цель модернизации семейства Superjet — повысить качество аппаратов, а также уровень импортозамещения для ключевых агрегатов.

Кроме того, корпорация планирует создать версии обновлённого самолёта с другой вместимостью.

Ранее генеральный конструктор того же предприятия сообщил, что отечественную силовую установку для Sukhoi Superjet разработают в обозримые сроки, если будет контракт. Он также рассказал, что для создания двигателя, который мог бы конкурировать с SaM146, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.