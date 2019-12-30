Наука и технологии
Сегодня 17:56
Российский самолёт SSJ100 переведут на отечественные двигатели
А ещё он получит новое крыло
Сегодня генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации рассказал много всего интересного журналистам. В том числе и о судьбе российского самолёта SSJ100. Как оказалось, после модернизации аппарат получит отечественные двигатели.
Помимо этого самолёт оснастят новым крылом и рядом других обновлённых агрегатов. Цель модернизации семейства Superjet — повысить качество аппаратов, а также уровень импортозамещения для ключевых агрегатов.
Кроме того, корпорация планирует создать версии обновлённого самолёта с другой вместимостью.
Ранее генеральный конструктор того же предприятия сообщил, что отечественную силовую установку для Sukhoi Superjet разработают в обозримые сроки, если будет контракт. Он также рассказал, что для создания двигателя, который мог бы конкурировать с SaM146, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.