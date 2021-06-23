Российский самолёт выпустил предупредительные бомбы по британскому эсминцу

Эсминец нарушил границы в районе мыса Фиолент. Сообщается, что его экипаж заранее предупредили о применении оружия при нарушении границы, но он не отреагировал на предупреждение.

В итоге днём пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а чуть позже самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. Это были предупредительные выстрелы.

В результате в 12:23 Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России заставили эсминец «Дефендер» покинуть границы территориального моря России.

Ранее 14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что началось отслеживание действий данного эсминца и нидерландского фрегата УРО «Эвертон».