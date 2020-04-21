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Российский сервис объявлений добавил инструменты для торга

Теперь всё официально
Российский сервис объявлений «Юла» добавил инструменты для торга. Теперь на сайте можно найти кнопку «Торговаться».

Если на неё нажать, то между продавцом и покупателем запустится особый диалог, сказано в пресс-релизе «Юлы». В диалоге покупатель сможет предложить свою цену, а продавец — принять или отклонить её. Автор объявления может и сам изменить цену, сделав её выше или ниже той, что предложил собеседник.

Как только продавец и покупатель договорятся, сервис позволит завершить сделку с помощью опции «Безопасная сделки». Во время торга продавец может даже предложить сразу несколько товаров. Они будут проданы в общей сделке за согласованную цену.

Инструменты для торга появятся не у всех сразу пользователей «Юлы». Опцию нужно настроить самостоятельно в личном кабинете. Инструмент не распространяется на услуги, вакансии и объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость».

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