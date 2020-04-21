Российский сервис объявлений добавил инструменты для торга

Если на неё нажать, то между продавцом и покупателем запустится особый диалог, сказано в пресс-релизе «Юлы». В диалоге покупатель сможет предложить свою цену, а продавец — принять или отклонить её. Автор объявления может и сам изменить цену, сделав её выше или ниже той, что предложил собеседник.

Как только продавец и покупатель договорятся, сервис позволит завершить сделку с помощью опции «Безопасная сделки». Во время торга продавец может даже предложить сразу несколько товаров. Они будут проданы в общей сделке за согласованную цену.

Инструменты для торга появятся не у всех сразу пользователей «Юлы». Опцию нужно настроить самостоятельно в личном кабинете. Инструмент не распространяется на услуги, вакансии и объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость».