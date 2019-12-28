Российский сервис объявлений научился назначать цену товара по фото

Теперь пользователю достаточно просто сфотографировать товар, который он хочет продать. Система автоматически распознает, что изображено на снимке и предложит уточнить характеристики. Для смартфона это марка и объём внутренней памяти, а для обуви — бренд, цвет и размер. Затем система покажет рекомендуемые цены и укажет средний срок продажи при выборе любой из них.

Алгоритм «Юлы» обучили на фотографиях товаров, которые уже были размещены на площадке. Как сообщает компания, точность определения программой категории товара достигает 86%.

Когда опция появится в приложении для iOS, не уточняется.