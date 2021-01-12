Российский сервис впервые разрешил смотреть фильмы в 8K по подписке

В пресс-релизе Okko делает акцент на том, что разрешение ULTRA HD 8K является сейчас самым высоким. В библиотеке подписок «Оптимум» и «Премиум» уже есть коллекция контента в 8K. Это фильмы «Олдбой», «Пятый элемент» и «Неудержимые 3», а также документалки серии «The Explorers — Planet Inventory»: «ЮАР. Дикая саванна», «Канадская Арктика. Царство льда», «Индонезия. По следам папуасов» и другие. Okko отмечает, что платить дополнительно за контент 8K не нужно. Сервис обещает, что будет пополнять коллекцию видео в высочайшем разрешении.

Контент 8K доступен для пользователей Smart TV на телевизорах Samsung с поддержкой такого разрешения. Okko также рекомендует использовать прямое подключение телевизора к сети через кабель и со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Год подписки «Оптимум» стоит сейчас 3290 рублей, а год подписки «Премиум» — 6990 рублей.