Российский штурмовик научится прицеливаться с помощью искусственного интеллекта

Лётчику нужно будет только заранее определить объект, а искусственный интеллект сделает всё остальное, пишет ТАСС со слов источника в оборонно-промышленном комплексе. Система может распознавать цели, прицеливаться, наводить на них управляемые ракеты. Новый комплекс с искусственным интеллектом уже встроен в единую систему управления войсками, которая способна проложить оптимальный маршрут к цели.

Как рассказал изданию эксперт, бортовая система с искусственным интеллектом сама предлагает варианты применения боевой нагрузки по цели, а также варианты тактического и воздушного манёвра. Кроме того, комплекс может скорректировать прицеливание, проанализировав информацию от внешних источников.

Ранее стало известно, что подобная система с искусственным интеллектом будет встроена и в модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ.