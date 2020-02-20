Наука и технологии
Сегодня 16:08
Российский штурмовик загорелся во время взлёта
На военном аэродроме в Липецкой области
Вчера на аэродроме в Липецке произошёл неприятный инцидент — российский штурмовик Су-25 загорелся во время взлёта.
О возгорании на борту самолёта пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Сообщается, что экипаж вовремя покинул штурмовик, поэтому пострадавших нет.
По предварительной информации, самолёт принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.
Источник «РИА Новости» также рассказал, что возгорание началось, когда штурмовик выруливал на взлётно-посадочную полосу.
Напомним, Су-25 — бронированный дозвуковой самолёт, которые предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя в любое время суток. Также штурмовик может уничтожать объекты круглосуточно с заданными координатами в любых метеоусловиях.