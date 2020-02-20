Российский штурмовик загорелся во время взлёта

О возгорании на борту самолёта пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Сообщается, что экипаж вовремя покинул штурмовик, поэтому пострадавших нет.

По предварительной информации, самолёт принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

Источник «РИА Новости» также рассказал, что возгорание началось, когда штурмовик выруливал на взлётно-посадочную полосу.

Напомним, Су-25 — бронированный дозвуковой самолёт, которые предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя в любое время суток. Также штурмовик может уничтожать объекты круглосуточно с заданными координатами в любых метеоусловиях.