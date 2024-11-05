Российский шутер Pioner открыл регистрацию на тестирование ранней версии игры

Разработчики из GFA Games начали сбор заявок на закрытое бета-тестирование своего шутера Pioner. Заинтересованные игроки могут оставить свою электронную почту на сайте игры и ввести код, который придёт им в письме. Однако стоит учитывать, что сама заявка не гарантирует место на тестировании.

Некоторые игроки столкнулись с проблемами при записи на тест — письма с кодом подтверждения не приходят на почту. Это касается как российских, так и западных сервисов, и вызывает недовольство среди пользователей. В GFA Games уже знают об этой ситуации и объясняют её большим количеством желающих поучаствовать в тестировании, уверяя, что код должен дойти до каждого, кто оставил заявку.

Pioner был впервые представлен в 2021 году, когда планировался его выход в конце того же года. С тех пор релиз для PC, PlayStation 5 и Xbox Series не раз откладывался, и последняя запланированная дата — 2024 год. Однако шансы на то, что GFA Games успеет выпустить игру до конца года, выглядят не очень высокими.