Наука и технологии
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Российский снайпер поразил цель на рекордной дальности в темноте
С помощью «Сумрака»
Российский снайпер установил новый мировой рекорд, поразив с помощью винтовки СВЛК-14 «Сумрак» удалённую почти на два километра мишень. Выстрел произошёл в полной темноте.
Мишень никак не подсвечивалась, габариты её составляли 60 на 60 сантиметров. Она была удалена от снайпера на 1920 метров. Видео с выстрелом опубликовал телеканал «Звезда».
Издание пишет, что снайпер совершил несколько выстрелов пулями 408 CheyTac (калибра 10,3 миллиметра). Сообщается, что в устройстве СВЛК-14 «Сумрак» от конструкторского бюро (КБ) Lobaev Arms используется ночной прицел от российской компании «Дедал».
Напомним, недавно в России модифицировали высокоточную снайперскую винтовку Т-5000 ORSIS. Теперь дальность поражения целей у неё превышает два километра.