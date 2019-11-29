Российский снайпер поразил цель на рекордной дальности в темноте

Издание пишет, что снайпер совершил несколько выстрелов пулями 408 CheyTac (калибра 10,3 миллиметра). Сообщается, что в устройстве СВЛК-14 «Сумрак» от конструкторского бюро (КБ) Lobaev Arms используется ночной прицел от российской компании «Дедал».

Напомним, недавно в России модифицировали высокоточную снайперскую винтовку Т-5000 ORSIS. Теперь дальность поражения целей у неё превышает два километра.