Каспий, Командир группы огневого прикрытия огнеметной системы «Солнцепек», похвалил ружье за надежность и эффективность. «Его невозможно заглушить, его невозможно перепрошить. Оно работает всегда как надо. Отрабатывает на все сто», - заметил Каспий, демонстрируя дробовик.

Группа огневой поддержки, сопровождающая машины на заданиях, оснащена приборами ночного видения, огнестрельным оружием и специальным оборудованием для защиты от дронов. Тем не менее, это высказывание Каспиана подчеркивает простоту и надежность ружья 12-го калибра в полевых условиях.

Несмотря на это, системы "Солнцепек" также оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые доказали свою высокую эффективность против вражеских беспилотников.