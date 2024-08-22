Опубликовано 22 августа 2024, 06:45
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Российский солдат назвал лучшее «антидроновое ружье»: речь не о РЭБДробовик 12-го калибра
Российский военнослужащий с позывным "Каспий" назвал гладкоствольное ружье 12-го калибра лучшим «антидроновым ружьем», его слова приводит телеканал «Звезда».
Каспий, Командир группы огневого прикрытия огнеметной системы «Солнцепек», похвалил ружье за надежность и эффективность. «Его невозможно заглушить, его невозможно перепрошить. Оно работает всегда как надо. Отрабатывает на все сто», - заметил Каспий, демонстрируя дробовик.
Группа огневой поддержки, сопровождающая машины на заданиях, оснащена приборами ночного видения, огнестрельным оружием и специальным оборудованием для защиты от дронов. Тем не менее, это высказывание Каспиана подчеркивает простоту и надежность ружья 12-го калибра в полевых условиях.
Несмотря на это, системы "Солнцепек" также оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые доказали свою высокую эффективность против вражеских беспилотников.