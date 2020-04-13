Российский сотовый оператор предложил запись звонков абсолютно на любых смартфонах

Сообщается, что это первое подобное решение среди российский операторов. С помощью новой услуги пользователи получат возможность сохранять записи вызовов в приложении «Тинькофф Мобайл». Файлы можно даже скачивать и делиться ими через соцсети и мессенджеры. В будущем разработчики намерены добавить автоматическую расшифровку записей с помощью технологии распознавания речи.

Для того, чтобы записать исходящий звонок, необходимо набрать служебный номер 333, нажать «Добавить звонок», а затем позвонить абоненту и и объединить звонки. Чтобы записать входящий вызов, нужно во время звонка нажать на экране «Добавить звонок», также позвонить на 333 и объединить звонки.

Услуга доступна абонентам по всей России, кроме Крыма и Севастополя.

Стоит отметить, что в iPhone и в некоторых Android-смартфонах существуют ограничения на запись разговоров. Начиная с версии Android 9 Pie, опция была заблокирована.