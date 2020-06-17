Наука и технологии
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Российский сотовый оператор запустит собственные телеканалы
Целых три
Российский сотовый оператор МТС запустит собственные телеканалы. На них будут показывать кино и сериалы, в том числе собственного производства.
Как пишет издание «Коммерсант», МТС уже ищет программного директора для собственного телеканала. Источники рассказали журналистам, что компания намерена запустить три ТВ-канала. Первый будет предназначен для показа российского кино и сериалов, второй — для показа зарубежных, а третий — для показа и того, и другого. Также источники говорят, что каналы хотят открыть уже в 2020 году.
В пресс-службе МТС журналистам подтвердили, что компания рассматривает создание собственных каналов. Но сколько их будет, ещё пока не ясно. Цель проекта — «иметь возможность во всех средах транслировать собственный контент и контент партнёров».