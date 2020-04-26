Российский спецназ обучат новым приёмам подводного рукопашного боя
Как сказано в сообщении на сайте Минобороны России, отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии начал выполнять этапы специальной подводной подготовки в Дагестане.
В рамках занятий военные смогут отточить выполнение задач по противоподводно-диверсионному обеспечению кораблей.
Сообщается, что бойцов обучат основам, особенностям и элементам минно-взрывного дела. Кроме того, они отрабатывают упражнения подводной акробатики и разучивают новые приёмы подводного боя с применением огнестрельного и холодного оружия.
На контрольном занятии специалисты будут стрелять из автомата АПС-55, предназначенного для ведения огня под водой. С его помощью можно уничтожить противника на дистанции до десяти метров на глубине 40 метров.