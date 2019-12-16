Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Сообщается, что первая партия АСМ будет поставлена в 24-ю бригаду из Новосибирска. Военные проведут испытания автомата. Затем его начнут поставлять Вооружённым силам (ВС) Российской Федерации.

Модернизированное оружие имеет изменённую форму ствольной коробки. Кроме того, оно отличается от предшественника новыми магазинами большей ёмкости (на 30 патронов), а также интерфейсами для установки прицелов и другими аксессуарами. Магазины, кстати, будут экспериментальными, изготовленными из прозрачного пластика. Это позволит бойцу контролировать расход боеприпасов. АСМ, как пишут «Известия», почти не слышен при стрельбе на расстоянии в несколько метров. Его пули способны пробить любой бронежилет.

Эксперты рассказали журналистам, что бесшумные автоматы незаменимы при выполнении заданий в тылу врага. В целом, новое оружие будет нужно в основном подразделениям спецназа.