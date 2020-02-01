Российский спутник-инспектор и американский «шпион» сблизились в космосе

Исследователь Университета Пердью (США) заметил, что «Космос-2542» синхронизировал свою орбиту с USA-245 и расположился от американского аппарата на расстоянии 150-300 километров. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Авторы издания The Drive предположили, что «Космос-2542» мог подобраться так близко к американскому спутнику-шпиону для того, чтобы отрабатывать средства дистанционного воздействия. Журналисты также напомнили, что помимо прямого удара и робототехнического воздействия, на околоземной орбите могут применяться химические, радиоэлектронные, микроволновые и лазерные средства подавления космических аппаратов.