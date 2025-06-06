Опубликовано 06 июня 2025, 23:101 мин.
Российский спутник «подозрительно сблизился с американским» — западные СМИГоворят о возможном космическом оружии
Недавно запущенный российский спутник «Космос-2588» якобы начал сближаться с американским разведывательным спутником USA 338, что вызвало тревогу у командования космических сил США и местных СМИ.
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По их мнению, Россия может использовать этот спутник для слежки или как часть разработки противоспутникового оружия. «Космос-2588» приближается к американскому спутнику примерно каждые четыре дня на расстояние до 100 км.
В Slingshot Aerospace считают, спутник РФ может быть военным и оснащён оружием, способным повредить другие объекты на орбите.
США, между прочим, также обвинялись в похожих действиях в прошлом. Сейчас же военные продолжают наблюдать за поведением российского спутника.