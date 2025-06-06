По их мнению, Россия может использовать этот спутник для слежки или как часть разработки противоспутникового оружия. «Космос-2588» приближается к американскому спутнику примерно каждые четыре дня на расстояние до 100 км.

В Slingshot Aerospace считают, спутник РФ может быть военным и оснащён оружием, способным повредить другие объекты на орбите.

США, между прочим, также обвинялись в похожих действиях в прошлом. Сейчас же военные продолжают наблюдать за поведением российского спутника.