Российский спутниковый интернет подорожал почти в два раза

Проектом «Эфир» занимается дочерняя компания «Роскосмоса» — «Российские космические системы». В прошлом году представители компании заявили, что к 2025 планируют запустить 288 спутников. Эти аппараты будут обеспечивать россиянам высокоскоростной доступ в интернет. Система «Эфир» может стать аналогом британской OneWeb.

Представитель «Роскосмоса» сообщил, что проекту требуются 533,6 миллиарда рублей инвестиционных средств. В связи с чем выросла стоимость проекта, никто не объяснил. Переоценка бюджета произошла в третьем квартале 2018 года.

Как пишет РБК, пока частных инвесторов, желающих предоставить «Роскосмосу» требуемые средства, нет.