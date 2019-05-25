Российский стелс-беспилотник впервые взлетел

Сообщается, что «Охотник» совершил подскок на несколько метров. Назвать это полноценным полётом нельзя, однако испытания уже позволили проверить аэродинамику аппарата, его управляемость и работу бортовых систем.

Испытания прошли на аэродроме Новосибирского авиазавода. Беспилотник принадлежит к классу аппаратов низкой радиолокационной заметности. Он способен наносить удары по наземным и морским целям, перехватывать воздушные цели. «Охотник» также может нести до 2,8 тонн вооружений. Максимальная скорость, которую он в состоянии развить, — 1400 км/ч. Главное преимущество беспилотника в том, что он позволит сохранить жизнь людям, отправляясь в бой вместо них.