Российский студент разработал новый двигатель внутреннего сгорания

Опубликовано 20 января 2024, 17:15
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Российский студент разработал новый двигатель внутреннего сгоранияНе имеющий аналогов
Студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал новый тип двигателя внутреннего сгорания, не имеющий аналогов, пишет Лента.ру. Студент Макар Климов разработал революционную конструкцию, которая состоит из меньшего количества деталей и требует меньше смазки, чем традиционные двигатели. Это делает двигатель более эффективным и долговечным.
В двигателе нет распределительного вала и клапанов, а камера сгорания расположена вне рабочей зоны. Это позволяет использовать детонацию, которая является более эффективным процессом, чем сгорание. В результате давление в двигателе может быть увеличено в 300 раз.
Двигатель также меньше и легче традиционных двигателей. Его размеры составляют 200×200×200 миллиметров, а вес — всего 7 килограммов. Несмотря на свои размеры, двигатель выдает 35 лошадиных сил, 300 Ньютон-метров крутящего момента и 7,7 киловатта мощности.
Двигатель полностью состоит из комплектующих отечественного производства. Он уже заинтересовал крупнейшие российские компании в области автомобилестроения, судостроения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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