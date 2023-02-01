Российский студент защитил диплом при помощи нейросети. На него подали жалобу в Минобрнауки

Он объяснил, что сначала нейросеть создала план работы, затем сгенерировала текст по каждому из разделов (из-за ограничений по количеству символов ChatGPT не смогла написать работу полностью). Далее нужно было только перевести текст (потому что сгенерирован он был на английском), собрать его части воедино и проверить на ошибки.

После многочисленных правок его научного руководителя готовый диплом получил 82% оригинальности, в то время, как институт требует 70%. В общей сложности на выполнение диплома на тему “Управление игровыми организациями” у Александра ушло 23 часа.

И все было бы хорошо, и все были бы счастливы, но пользователь Twitter под ником @Keelorenz1 подал жалобы в Министерство образования и науки РФ и РГГУ, дабы лишить студента диплома, потому что работа была выполнена "с использованием генератора текста".