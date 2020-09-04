Российский Су-30 назвали одним из самых перспективных истребителей

Перевод материала опубликовала «Российская газета». Журналисты напомнили, что Су-30 приняли на вооружение в 1996 году. Он был продолжением Су-27, и унаследовал от предшественника планер. К нему добавились более мощные двигатели, снижение веса и радиолокационной заметности, а также универсальность. Су-30, например, может эффективно работать не только по воздушным целям, но и по наземным и морским.

Помимо этого Су-30 недорог, если сравнивать его с американскими аналогами. Поэтому самолёт «расходится по миру, как горячие пирожки в базарный день». Также журналисты отметили, что Россия планирует новые модернизации успешного истребителя. Он, например, получит двигатели АЛ-41, более мощный радар и гиперзвуковые боеприпасы. Эксперты считают, что Су-30 останется на конвейере как минимум до 2030 года.