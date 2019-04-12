Российский суд наказал Facebook на сумму 3 тысяч рублей

Facebook нарушила ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предоставлять информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны Facebook обязана по закону, вступившему в силу 1 сентября 2015 года. Согласно ему, любая компания, которая работает с российскими пользователями, должна записывать и хранить их персональные данные с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Представители Facebook на заседание суда не явились. Ранее компания объясняла Роскомнадзору, что не сегментирует данные пользователей по географическому признаку.