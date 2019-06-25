Российский суд признал мальчиков глупее девочек

Судья заявил, что не видит состава административного правонарушения в деятельности образовательного учреждения. Прокуратура ранее возбудила дело против гимназии и её директора по статье за нарушение права на образование. Как посчитали следователи и общественность, разные проходные баллы для мальчиков и девочек являются гендерной дискриминацией.

Напомним, для мальчиков порог в баллах для поступления в гимназию составил 65,7, а для девочек — 69,1. Директор гимназии объяснила это тем, что девочки прилежнее и им проще получить высокую оценку. Таким образом, администрация образовательного учреждения хотела добиться равномерного гендерного распределения в классах. Позже гимназия сообщила, что отменит балльно-рейтинговую систему для поступления.