Российский суд запретил во «ВКонтакте» группу с рисунками половых органов

Паблик называется «Монологи вагины». Его вела художница Юлия Цветкова. Как пишет «МБХ Медиа», суд прошёл 24 мая без присутствия самой Цветковой и адвокатов. Суд вынес решение по иску прокурора Комсомольска-на-Амуре, который заявил, что в паблике есть «порнографические изображения женских половых органов».

Суд постановил, что контент группы «нарушает права неопределённого круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создаёт угрозу причинения вреда их здоровью и развитию». Теперь страница включена в реестр запрещённой информации. В соцсети «ВКонтакте» она пока доступна.