Российский светящийся от химикатов водоём стал популярной фотозоной для Instagram-блогеров

Золоотвалами называют места для сбора золы и шлака, которые образуются при сжигании бурого угля на тепловых электрических станциях. В Новосибирске ТЭЦ-5, которой управляет Сибирская генерирующая компания, вырыла для этого водоём, который наполнила технической водой с содержанием соли кальция и оксидов различных металлов. Это обстоятельство, а также глубина впадины влияет на цвет воды — практически бирюзовый.

Место, конечно, прозвали «Новосибирскими Мальдивами». Оно стало популярным среди пользователей соцсетей. Жители Новосибирска даже писали, что в начале июля там образовался «настоящий аншлаг».

Впрочем прекрасного в этом мало. Владельцы ТЭЦ просят охотников за красивыми фотографиями не трогать воду. Из-за неё на коже могут возникнуть аллергические реакции.

Для оформления использовано фото из профиля helenklem.