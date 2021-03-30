Российский танк «Армата» признали одним из лучших

«Российская газета» отмечает, что Ларсон не пытался сравнить танки по всем имеющимся тактико-техническим характеристикам. Он лишь обратил внимание на выдающиеся качества боевых машин.

«Армата», как говорит специалист, имеет эшелонированную систему защиты. У танка есть комплекс динамического бронирования «Малахит», способный отражать снаряды и ПТУР, а также комплекс активной защиты «Афганит». Кроме того, «Армата» имеет двигатель переменной мощности.

Немецкий Leopard 2 A7+ назвали лучшим европейским танком. У него тоже есть пассивная всесторонняя защита, машина может использовать боеприпасы с программируемой детонацией.

Американский M1 Abrams признали одним из наиболее защищённых танков в мире. Ещё одно его преимущество — большой боевой опыт.

Также в списке упоминается корейский K2 Black Panther, которые отличается технологической сложностью.