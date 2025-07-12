Опубликовано 12 июля 2025, 00:001 мин.
Российский танк Т-72 выдержал удары 60 дронов и продолжил бой«Монстр»
В районе Дылеевки на Донбассе российский танк Т-72Б3М принял участие в атаке 10 июля и стал настоящей «звездой» боя, пишут СМИ. По данным «Военкоров Русской весны», он выдержал около 60 попаданий украинских дронов и при этом продолжал двигаться вперёд.
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Танк был усилен множеством защитных элементов — от обычной брони до дополнительных решёток, резиновых лент и стальной сетки. Всё это помогло ему устоять под плотным огнём. Судя по кадрам с украинских беспилотников, после боя машина выглядела как из фильма — вся в обломках и с застрявшими в броне дронами.
Украинские операторы дронов в какой-то момент прекратили атаки, поняв, что танк почти неуязвим. Вместо этого они начали просто снимать его на видео, облетая вокруг.
Неизвестно, как экипаж попадает внутрь танка — он буквально окружён слоями защиты. Но, по мнению наблюдателей, внутри бойцы чувствуют себя максимально защищёнными.