Российский танк Т-72 выдержал удары 60 дронов и продолжил бой

Танк был усилен множеством защитных элементов — от обычной брони до дополнительных решёток, резиновых лент и стальной сетки. Всё это помогло ему устоять под плотным огнём. Судя по кадрам с украинских беспилотников, после боя машина выглядела как из фильма — вся в обломках и с застрявшими в броне дронами.

Украинские операторы дронов в какой-то момент прекратили атаки, поняв, что танк почти неуязвим. Вместо этого они начали просто снимать его на видео, облетая вокруг.

Неизвестно, как экипаж попадает внутрь танка — он буквально окружён слоями защиты. Но, по мнению наблюдателей, внутри бойцы чувствуют себя максимально защищёнными.