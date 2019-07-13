Российский токсичный водоём спасли от натиска Instagram-блогеров

Про «Сибирские Мальдивы», которые на самом деле представляют собой свалку для технических отходов, написали и российские, и зарубежные СМИ. Больше сфотографироваться там не удастся. Новосибирская ТЭЦ-5 усилила меры безопасности в связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект. С 12 июля там размещён пост охраны и патрулирует полиция. По всему периметру золоотвала будет установлена система видеонаблюдения.

Директор ТЭЦ-5 добавил, что на территории с искусственным водоёмом находиться посторонним запрещено. Купаться и и вообще заходить в воду там тоже нельзя.

Для оформления использовано фото @_y.s.h _