Российский ученый объяснил наличие в космосе аминокислоты

Найденный в межзвездном пространстве триптофан мог попасть туда из-за катастрофы на одной из экзопланет, считает заведующий кафедрой биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский.

Такие соединения находится время от времени в космосе, отмечает эксперт. По мнению Покровского аминокислота была выброшена в космос вследствие катаклизма на какой-то экзопланете.

Сам по себе триптофан как одна аминокислота не порождает жизни, для этого нужен как минимум их набор аминокислот, подчеркивает биохимик.

Ранее испанские астрономы сообщили об обнаружении с помощью космического телескопа Spitzer следов триптофана в межзвездном газе молодом звездном скоплении IC 348, находящемся на расстоянии тысячи световых лет от Земли.