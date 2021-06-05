По словам директора ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаила Пирадова, которые передаёт «РИА Новости», в среднем уровень интеллекта человека из года в год в обществе падает. Учёный утверждает, что люди, родившиеся с 1930-го по 1980 год, имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился после. Также Пирадов заявил, что у большинства людей к 85 годам может развиться болезнь Альцгеймера или сосудистая деменция.

Также на сессии выступил директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта» Игорь Коган. Он рассказал о том, что 17-18% супружеских пар испытывают трудности с зачатием. Коган заявил, что 70-80% «продуктов зачатия... мы теряем на том или ином пути развития человека».