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Российский ударный беспилотник избавит истребители от лишнего вооружения

Это сделает пилотируемые самолёты эффективнее
Российский военный эксперт рассказал, почему хороша совместная работа истребителя пятого поколения Су-57 и тяжёлого ударно-разведывательного беспилотника С-70 «Охотник». По словам специалиста, это позволит избавить первый от большого количества вооружений.

Эксперт называет достоинством беспилотника способность нести тяжёлую боевую нагрузку и авиационные боеприпасы на тысячи километров. Благодаря этому аппарат можно применять для улучшения ударных возможностей пилотируемых самолётов».

Поскольку нагрузка будет перенесена на беспилотник, истребители смогут нести только ракеты для воздушного боя. Облегчённый самолёт будет лучше защищать беспилотного напарника.

По мнению эксперта, полезнее всего «Охотник», да и другие беспилотники, будет для «для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно». К таким относятся вскрытие развитой системы противовоздушной обороны противника или разведка.

Напомним, на днях Минобороны России впервые опубликовало видео совместного полёта Су-57 и «Охотника».

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