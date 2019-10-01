Российский ударный беспилотник избавит истребители от лишнего вооружения

Эксперт называет достоинством беспилотника способность нести тяжёлую боевую нагрузку и авиационные боеприпасы на тысячи километров. Благодаря этому аппарат можно применять для улучшения ударных возможностей пилотируемых самолётов».

Поскольку нагрузка будет перенесена на беспилотник, истребители смогут нести только ракеты для воздушного боя. Облегчённый самолёт будет лучше защищать беспилотного напарника.

По мнению эксперта, полезнее всего «Охотник», да и другие беспилотники, будет для «для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно». К таким относятся вскрытие развитой системы противовоздушной обороны противника или разведка.

Напомним, на днях Минобороны России впервые опубликовало видео совместного полёта Су-57 и «Охотника».