Наука и технологии
Сегодня в 11:08
Российский ударный беспилотник снабдят высокоточными ракетами
X-38
Журналисты узнали, что перспективный ударный беспилотник «Гром» будет вооружаться управляемыми высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух — поверхность».
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его информации, «Гром» в одном из вариантов будет способен нести управляемые ракеты Х-38.
Эти ракеты имеют модульную конструкцию, могут оснащаться одной из четырёх головок самонаведения. Дальность Х-38 достигает 70 километров. Ракета может развивать скорость более 2 Мах. У Х-38 имеется несколько типов боевых частей, включая осколочно-фугасную и проникающую.
Помимо этого, «Гром» сможет применять новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, а также сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния».