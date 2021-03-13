Российский ударный беспилотник снабдят высокоточными ракетами

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его информации, «Гром» в одном из вариантов будет способен нести управляемые ракеты Х-38.

Эти ракеты имеют модульную конструкцию, могут оснащаться одной из четырёх головок самонаведения. Дальность Х-38 достигает 70 километров. Ракета может развивать скорость более 2 Мах. У Х-38 имеется несколько типов боевых частей, включая осколочно-фугасную и проникающую.

Помимо этого, «Гром» сможет применять новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, а также сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния».