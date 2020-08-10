Российский ударный беспилотник сравнили с американскими

В Forbes отметили, что «Охотник» способен нести несколько тонн нагрузки: и авиабомбы, и ракеты класса «воздух-поверхность», и ракеты класса «воздух-воздух». Кроме того, дрон может нести разведывательное оборудование. Ещё одно преимущество «Охотника» — конструкция в виде летающего крыла, которая снижает заметность дрона.

Forbes сравнил российский беспилотник с MQ-9 Reaper, который уже используется Военно-воздушными силами (ВВС) США. Журналисты заявили, что в отличие от него «Охотник» можно применять не только против повстанческих отрядов, но и в полномасштабных конфликтах. То есть С-70 превосходит конкурента.

Другой американский ударный палубный дрон X47B и вовсе со временем «эволюционировал» в топливозаправщик. А ещё один разрабатываемый аппарат MQ-25 Stingray должен быть принят вооружение в 2024 году, но, скорее всего, будут задержки. Кроме того, Stingray не может похвастаться малозаметностью.

И напоследок Forbes упомянул XQ-28 Valkyrie. Он обладает малозаметностью, но грузоподъёмность у него равна всего 450 килограммам. То есть «Охотнику» пока конкурентов в США нет.