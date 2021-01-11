Российский университет запустит квантовую сеть

Из пресс-релиза следует, что сеть будет работать на дистанции до 50 километров. Работы по ней завершат к концу 2021 года.

В итоге будет создан защищённый сегмент квантовой сети между несколькими абонентами. Точки сети установят в физическом факультете, Главном корпусе и Центре квантовых технологий.

Сеть будет построена на квантовой криптографической системе генерации и распределения ключей. Благодаря этому данные пользователей будут надёжно зашифрованы.

Сообщается, что технология использует фундаментальный принцип квантовой физики — невозможность измерить фотон без изменения его состояния. Если злоумышленник попытается перехватить фотоны, из которых формируется квантовый ключ, их состояния изменятся. Изменения обнаружат, и эти фотоны не будут использоваться для формирования ключа.