Российский вертолёт «Ночной охотник» вооружили ракетами нового поколения

В частности, вертолёт способен ликвидировать стационарные и подвижные наземные цели и скоростные маневрирующие воздушные объекты.

Сообщается, что Ми-28Н перевооружили по итогам боевого применения в Сирии. Оно показало, что дистанции поражения противотанковых управляемых ракет «Атака» и «Вихрь-М» недостаточно. Этот показатель у них составлял 9-10 километров, а ПЗРК стран НАТО могут поражать цели на расстоянии 12 километров.

В итоге специалисты разработали лёгкую многоцелевую управляемую ракету. У неё есть уникальная система управления. Отмечается, что Ми-28Н в результате превзошёл по боевым возможностям американский основной ударный вертолёт AH-64 Apache.