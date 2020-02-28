Российский вертолёт установил рекорд скорости

Как сообщает холдинг «Вертолёты России», гражданский вертолёт под управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) развил скорость в 268,81 км/ч на минимально допустимой высоте 20 метров. Рекорд страны был установлен в ходе трёх зачётных полётов.

Сообщается также, что старт при полётах происходил с режима висения. Результаты фиксировала мобильная GPS-станция на Ми-171А2. Пилотам уже вручили сертификат книги рекордов России.

Отметим, что Ми-171А2 — это наиболее поздняя модификация вертолётов типа Ми-8/17/171. Аппарат оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. Вертолёт предназначен для поисково-спасательных, медицинских, транспортных операций, тушения пожаров или перевозки пассажиров почти в любых условиях.