Российский видеосервис разрешил бесплатно обменять купленный фильм, если он не понравился

Услуга так и называется «Обмен фильма». Wink предлагает пользователям возможность посмотреть 20 минут фильма и, если он не понравится, бесплатно заменить его на другой.

Видеосервис отметил, что люди не могут быть заранее на 100 процентов уверенными, что выбранный фильм понравится. «Теперь ошибиться с выбором не страшно и деньги за покупку не пропадут», — добавили в компании.

Услуга «Обмен фильма» доступна автоматически и бесплатно всем подписчикам Wink. Работает она так: если клиент в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, ему предлагается выбрать вариант «Заменить/обменять фильм». Выбрать затем можно из каталога из 300 фильмов. Менять картину можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.