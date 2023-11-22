Российский военные развернули FPV-беспилотники с ночным видением для скрытных операций

18:10, 22 ноября 2023
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Российский военные развернули FPV-беспилотники с ночным видением для скрытных операцийИ используют их вполне успешно
Военный корреспондент Александр Коз рассказал о том, что в зоне проведения СВО используются беспилотные летательные аппараты с функцией FPV (вид от первого лица), оснащенные камерами ночного видения, его слова передает Лента.ру.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В Telegram-каналах также появлялись видеоролики, демонстрирующие применение этих новейших FPV-беспилотников в темное время суток. На них видно, как высокоточные FPV-беспилотники-камикадзе, известные как «ВТ-40», выполняют ночные миссии.
Появление таких FPV-беспилотников с ночным видением, ну или разговоры о них, свидетельствует о смене парадигмы ведения боевых действий, когда даже покров темноты не является гарантией безопасности.