Российский военный беспилотник нанёс бомбовый удар

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Испытания проходили на полигоне Ашулук. Сообщается, что наземная цель «была поражена с высокой точностью». Надо отметить, что это, по словам источника, уже не первые подобные испытания «Охотника».

Отмечается, что на беспилотнике установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, который и позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с высокой точностью.

Напомним, беспилотник «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. В длину он достигает 14 метров, а размах его крыла равен 19 метрам. Максимальная скорость дрона — тысяча километров в час. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий.