Российский военный беспилотник оказался сложнее в управлении, чем истребитель

Евгений Фролов участвовал в испытаниях совместного полёта «Охотника» с истребителем Су-57. Герой Лётчик-испытатель выступал в качестве оператора дрона.

Он рассказал, что ручные органы управления «Охотника» аналогичны обычному пилотируемому аппарату. Тем не менее, управлять дроном сложнее, так как сигнал для него уходит и приходит с задержкой.

Евгений Фролов отметил, что на этом этапе испытаний управлять беспилотником действительно стоит опытному пилоту. Однако в будущем «Охотник» будет летать в в автоматическом режиме. Он будет ведомым для Су-57, который будет определять для него цели и давать команду на атаку. Пилотируемый истребитель при этом будет находиться вне зоны действия ПВО противника.