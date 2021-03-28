Наука и технологии
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Российский военный беспилотник оказался сложнее в управлении, чем истребитель
Речь об «Охотнике»
Герой России Евгений Фролов рассказал об управлении дроном «Охотник». Как оказалось, управлять беспилотником сложнее, чем истребителем.
Евгений Фролов участвовал в испытаниях совместного полёта «Охотника» с истребителем Су-57. Герой Лётчик-испытатель выступал в качестве оператора дрона.
Он рассказал, что ручные органы управления «Охотника» аналогичны обычному пилотируемому аппарату. Тем не менее, управлять дроном сложнее, так как сигнал для него уходит и приходит с задержкой.
Евгений Фролов отметил, что на этом этапе испытаний управлять беспилотником действительно стоит опытному пилоту. Однако в будущем «Охотник» будет летать в в автоматическом режиме. Он будет ведомым для Су-57, который будет определять для него цели и давать команду на атаку. Пилотируемый истребитель при этом будет находиться вне зоны действия ПВО противника.