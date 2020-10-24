Российский военный флот вооружился новой подлодкой «Волхов»

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Адмиралтейских верфей». Подлодка «Волхов» — это вторая субмарина в серии из шести кораблей, которые строятся для Тихоокеанского флота России. Подводную лодку заложили летом 2017 года, а на воду впервые спустили уже в декабре 2019 года.

Первой субмариной серии была «Петропавловск-Камчатский». Её передали флоту в декабре 2019 года. Сейчас «Адмиралтейские верфи» строят ещё две подлодки «Магадан» и «Уфа».

ТАСС напоминает, что субмарины проекта 636.3 — одни из самых малошумных в мире. Они относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подлодок. Максимальное водоизмещение субмарин достигает более 3900 тонн. Рабочая глубина погружения — 2400 метров, а максимальная — 300 метров. Подлодки вооружают крылатыми ракетами «Калибр».