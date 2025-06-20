Российский военный кинолог между роботом и собакой выбрал бы собаку

По его словам, он без колебаний выберет собаку, а не робота. Во-первых, собака не требует электричества — ей нужны только еда, вода и забота. Во-вторых, техника требует сложного обслуживания, которое может быть невозможно в полевых условиях.

Жердев отметил, что даже современные приборы для поиска мин могут дать сбой при транспортировке и стать бесполезными. А хорошо подготовленная собака всегда готова к работе и не подведёт.

«Все-таки это компаньон, который сотни, тысячи лет уже находится с человеком. Я думаю, что обменивать его на робота, которого придумали вчера, я еще не готов», — сказал он.